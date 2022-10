Kvotering – nå er det vanlige bedrifters tur

Til alle som ønsker seg mer likestilling i norsk næringsliv, vanker det nå en etterlengtet førjulsgave fra næringsministeren.

Kvotering er langt mer enn symbolpolitikk, skriver Anita Krohn Traaseth.

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

9 minutter siden

Vi var 14 håndplukkede traineer. Syv menn og syv kvinner gikk forventningsfulle inn IBMs glassdører på Mastemyr en høstdag i 1996. Som ny i arbeidslivet trodde jeg at IBMs bevisste holdning til kjønnsbalanse var standarden for resten av næringslivet. Vi ble målt på dokumenterte og kjønnsløse salgsresultater. Og hadde du spurt meg den gang om kvotering var viktig, ville svaret ha vært nei. Dette fikser vel bedriftene selv.

Etter flere år i ulike posisjoner i ulike bedrifter så jeg raskt at min inngang til arbeidslivet hos børsnoterte, amerikanske IBM slettes ikke var representativ for norsk næringsliv. Selv da loven om kvotering i ASA- selskapene kom på begynnelsen av 2000-tallet, var jeg fortsatt skeptisk til om det var nødvendig. Jeg måtte bli leder før jeg endret perspektiv og mening. Siden da har jeg jobbet aktivt for å ønske alle tiltak velkommen.