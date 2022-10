Tviholder på det apolitiske

Ikke engang hennes betydning for abortsaken ville Svenska Akademien snakke om da de torsdag ga nobelprisen til Annie Ernaux.

Annie Ernaux får nobelprisen for et forfatterskap som allerede er blitt svært populært i Norge.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

20 minutter siden

De 18 medlemmene i Svenska Akademien måtte gjøre et veivalg i år: De kunne engasjere seg i en terrorrammet forfatter som Salman Rushdie og svare på drapsforsøket med å løfte hans forfatterskap. Utfordringen er kommet fra blant andre den franske filosofen Bernard-Henri Lévy, som 15. august (tre dager etter attentatet) startet en kampanje for å «se til at forfatteren av «Sataniske vers» mottar den høyeste av litterære æresbevisninger».

Hadde prisen gått til Rushdie, ville Akademien samtidig gjort opp for tidligere medlemmers passivitet i 1989, da majoriteten ikke ville stille seg bak en appell til den svenske regjeringen om å kritisere fatwaen utstedt av Ayatollah Khomeini i Iran. Medlemmene Kerstin Ekman og Lars Gyllensten trakk seg i protest.