K-popen herjer – men når skal C-pop ta over verden?

Kinesiske artister er gigastjerner på hjemmebane, men blir sjelden eller aldri store internasjonalt.

Taiwanske Jolin Tsai omtales som «Queen of C-pop». Her fra en konsert i hjemlandet i april.

Nå nettopp

I september 2018 entrer Hua Chenyu (31) scenen i Beijing National Stadium, mer kjent som «fuglereiret» etter OL-arrangementet der i 2008. To kvelder på rad samler artisten 90.000 ekstatiske fans til datidenes største konserter i Kina. Året etter selger han syv millioner eksemplarer av singlen «I really want to love this world».

Aldri hørt om Hua Chenyu før? Du er neppe alene. Kinesisk populærmusikk – såkalt C-pop – har aldri klart å ta over verden. Hvorfor ikke? For «nabolandet» Sør-Korea går det jo så det griner.