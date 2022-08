Kjetil Rolness om Manssutvalget: «Kjønnet som er litt utafor

Menn må bli feminister, utvide mannsrollen og skjerpe seg. Da blir det likestilling.

Hegemoniet i likestillingstenkningen må utfordres, skriver lørdagsspaltist Kjetil Rolness

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

7 minutter siden

Mannsutvalget som skal «se på menns likestillingsutfordringer» blir lansert denne måneden. Og Morgenbladet har intervjuet kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Nå skjønner jeg hva som blir utvalgets største utfordring: Den forutinntatte, skjeve, partiske tenkemåten om kjønn og makt som statsråden selv representerer.

La meg forklare med et tilbakeblikk. For ti år siden leverte Likestillingsutvalget to utredninger, og Institutt for samfunnsforskning inviterte til debattmøte på Litteraturhuset.