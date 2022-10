Vi trenger et høyhusopprør!

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

8 minutter siden

Nå er det vanlige folks tur til å bli fremmedgjort i egen by – av et byråd som vil ha et grønnere og varmere Oslo.

«Endelig» reiser de seg, høyhusene i hovedstaden! Søstrene til høyt elskede Plaza og Postgirobygget. Først et glasstårn på 108 meter oppå Oslo Spektrum. Så en hel kneisende klynge. Nå får vi litt av Manhattan-følelsen. Så vi ikke suller oss bort i provinsiell småskalatrivsel.

Ja til 125 meter rundt Oslo S, 70 meter ved andre «kollektivknutepunkter» og 42 meter ellers. Plan- og bygningsetaten (PBE) har svart på det de kaller en «politisk bestilling».