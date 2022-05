Maria Kjos Fonn: Ungdom leser mindre enn før

Dette er en gjentagende bekymring i skoleverket, og det er vanskelig å vite hvordan man skal snu trenden.

Ungdomstiden er en tid for å strekke seg mot det ukjente. Og å fordype seg i en god roman kan også være et sidesprang, skriver Maria Kjos Fonn.

7 minutter siden

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Interessen for litteratur synker, og det gjør også leseferdighetene. Synkende bibliotekutlån blant ungdom støtter opp under bildet. Papirboken har så dårlige kår at fagleder i norsk barnebokinstitutt, Øystein Espen Bae, for noen måneder siden erklærte papirboken for så totalt uinteressant for ungdom at det var meningsløst å hegne om formatet.

Innlegget møtte massiv motstand. Men det er lett å forstå at med dagens spredte oppmerksomhet er det å sette seg ned og lese hundre sider med tekst på papir en krevende øvelse. Det krever rett og slett mindre å interagere med en skjerm enn å lese en papirbok, fordi skjermen lar oss hoppe i oppmerksomheten, klikke oss inn på noe mer interessant og forsvinne inn i kaninhullet. Skjermen lyser og lokker, og godtar utallige sidesprang.

Avatar eller tenåring?

Men ungdomstiden er en tid for å strekke seg mot det ukjente. Og å fordype seg i en god roman kan også være et sidesprang – et møte med det uhørte, makabre, perverse eller overskridende. For ungdom er ikke bare «multimodale, medskapende, interaktive, sosiale» som Bae skrev. Det høres strengt tatt mer ut som en avatar enn en tenåring. Ungdom er like gjerne søkende, undrende, ensomme og tørste på refleksjon Bøler er selvsagt ikke den eneste måten man kan slukke denne tørsten, men i ungdomstiden var sniklesning av Marki De Sade del av min opprørske utforskning av verden – med en mystikk et multimodalt univers aldri kunne gitt meg.

Når litteraturen kommer for nært

Det er imidlertid én arena hvor elevene fortsatt må lese skjønnlitteratur enten de vil eller ikke, og det er i norskfaget. De siste årene har jeg igjen stiftet bekjentskap med skolen, nå ikke som elev, men som forfatter. I en novellesamling og to romaner, har jeg kretset rundt unge mennesker og problemer ungdom dessverre kan møte, som overgrep eller spiseforstyrrelser. Det er kanskje en av grunnene til at jeg leses mye i skolen og blir spurt om å komme på besøk.

Bøker som fenger ungdom kan også fort komme til å handle om noe vanskelig, kanskje til og med noe dypt problematisk. For noen kan det gå tett på egne følelser eller opplevelser. Når kan en skjønnlitterær bok være for tøff for en ungdom, sette i gang ting som blir overveldende og i verste fall skadelig? Når bøker som mine er pensum, og altså ikke noe elevene har valgt selv, er det en utfordring. Jeg er blitt fortalt at noen elever har trengt fritak fra undervisning når romanene mine har vært på pensum, og har ønsket å lese boken i sitt eget tempo.

Men at smertefulle erfaringer belyses – også i skjønnlitteratur – kan bidra til at man kan reflektere over hva man føler eller har opplevd – og kanskje snakker om det. Det er hverken mulig eller ønskelig å skape en ubehagsfri sone, og at noe blir aktivert under lesing, trenger ikke å være negativt. Tvert imot – vanskelige erfaringer eller følelser vil som regel bli aktivert uansett. Og litteraturen kan hjelpe oss til å føle oss mindre alene – og dermed gjøre ting litt lettere å takle. Det kan også gi innblikk i andre skjebner og liv, andre historiske epoker, tenkte virkeligheter som kan tøye tanken og mane til politisk protest.

Les også Babyboom i krisetider

Terapirom eller klasserom?

Litteraturen skal selvsagt ikke leses som lærebøker i for eksempel rus, spiseforstyrrelser eller traumereaksjoner, eller først og fremst ha et oppbyggelig perspektiv. En pedagogisk nese over skulderen som skal lære deg å lese en roman psykologisk korrekt, er i alle fall garantert å drepe leselysten. Under skolebesøk har jeg blitt bedt om å knytte romanene mine til temaet «livsmestring» – som om mine bøker kan lære noen noe som helst om å mestre livet. Det vil neppe redde hovedpersonen i min roman Kinderwhore (2018), som er offer for omsorgssvikt og alvorlige overgrep, å finne verktøy for «livsmestring».

Det er reduktivt hvis litteratur for ungdom først og fremst skal være pedagogiske verktøy. Vi lever i en tid der psykologiske forklaringsmodeller er dominerende for hvordan vi forstår hverandre og oss selv. I denne avisen kan psykolog Frode Thuen lære oss hvordan vi skal håndtere at partneren ikke vil ligge med oss, og familieterapeut Hedvig Montgomery kan fortelle oss hvilke feil vi gjør når vi prøver å oppdra barna våre. Og faget «livsmestring» er en av mange måter (populær) psykologiske forklaringsmodeller tar makt over unges sinn og selvforståelse, på måter vi ennå ikke har oversikt over konsekvensene av.

Les også Bak gitteret | Maria Kjos Fonn

Litteratur som overskridelse

Grunnskolen og videregående handler selvsagt ikke bare om å lære å lese og regne. Læreren har en uvurderlig jobb i å plukke opp mobbing, mistrivsel og tegn på at eleven kan ha problemer hjemme. En sterk reaksjon på en roman, eller en bekjennende skolestil, kan nettopp være tegn som lærere ser og tar på alvor.

Men det kan selvsagt ikke være norskfagets raison d´être. Derimot kan langlesing og dybdelesing av fiksjon hjelpe oss å forstå. Selv om leseferdighetene daler blant unge, ligger det i menneskets natur å leve seg inn i fortellinger. De fleste tenåringsliv har utfordringer – og også følelser og hendelser som ikke medfører alarm etter en skolestil, kan føles alvorlige og ensomme for de det gjelder.

For en tenåring føles livet ofte altfor innskrenket: det er innetider, aldersgrenser, foreldre som blander seg i alt fra magetopper til kjærester. Og nettopp der, mens man er stengt inne og alt man har lyst til foregår utenfor tenåringsrommet, kan det være verdt å gi boken en sjanse. For plutselig, mellom to permer, befinner man seg på en fest man ikke var invitert på hos Jay Gatsby på 1920-tallet, eller man finner ut at det finnes seksuelle erfaringer som nettpornoen aldri kan beskrive. Ungdom vil gjerne føle seg eldre enn de er, og teste grensene for hva de er modne nok til.

Litteraturen lar oss reise dit levende ikke går – og tilbake igjen. Det er mye sann livsmestring i det.