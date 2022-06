De egenrådige sier nei til strømming

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

27. juni 2022 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Linn Ullmann og Karl Ove Knausgård kom begge med nye bøker i 2021. Disse er ikke lagt ut for strømming.

Folk klager over at lydbøker ikke er like billige og lett tilgjengelige som musikk. Men bokbransjen vet hva den driver med.

Etter fire år med utagerende forlagsvirksomhet er Petter Stordalens Strawberry i sin helhet solgt til det svenske mediekonsernet Bonnier. Det samlede beløpet skal være på 420 millioner kroner.

Fremdeles er det uklart hva Bonnier egentlig har fått for den svimlende summen. Strawberry klarte riktignok å rekruttere dyktige medarbeidere og enkelte bestselgende forfattere, men mye tyder på at det ikke er papirbøker, snarere det raskt voksende lydbokmarkedet, Bonnier ønsker å skaffe seg rettigheter til.