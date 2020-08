Maren Ørstavik: Det store potensialet i høstens konserter ligger i å skape samhold og fellesskap

KOMMENTAR: Klassisk musikk ligger med brukket rygg over hele verden. Oslo-Filharmoniens sesongprogram gir håp.

Finske Klaus Mäkelä er ny sjefdirigent i Oslo-Filharmonien fra i høst. Morten Uglum

Det er en umulig situasjon. Internasjonale solister, komponister og dirigenter bookes flere år i forveien. Nå kan de færreste reise, og reglene for trygg gjennomføring av konserter kan endres på dagen.

Det betyr at den offisielle sesongboken for Oslo-Filharmonien, som vanligvis lanseres med brask og bram på vårparten, ble publisert i stillhet i april og senere trukket helt. I stedet er et tentativt program lagt ut på nettsidene med stadige endringer for å imøtekomme smittevernregler.

Det er jo irriterende, men at norske orkestre i det hele tatt spiller for publikum, er verdt å juble for. Å kunne spille for et begrenset publikum (bare 200 i en sal som tar 1400) og å endre repertoar på kort varsel krever økonomiske ressurser, administrativ fleksibilitet og musikalsk kreativitet. Om Filharmonien gjennomfører det som står på planen nå, kan det ikke kalles annet enn en suksess.

Stort spenn

Det blir litt av en start for påtroppende sjef Klaus Mäkelä. Som ung og fremadstormende har han verdens øyne og ører på seg, det er ingen hemmelighet at Filharmonien ønsker å være med på bølgen.

Kan han få orkesteret til å skinne selv under den kullsvarte pandemiskyen? I slutten av august kommer den første store prøven: To Sibelius-symfonier utgjør første del av en konsertserie med alle de syv symfoniene til finnenes nasjonalkomponist. Det er musikk i verdensklasse, og den unge finske dirigenten Mäkela har en del å bevise.

Et par bestillingsverk er også interessante programposter i høst. Danske Bent Sørensen er prisbelønt for sin følsomme musikk for orkester, og hans Symfoni nr. 2 får sin verdenspremiere i oktober. Et nytt verk av saksofonist-komponist Mette Henriette spilles 25. november (dessverre kun én dag, som et preludium til tredje konsert i Sibelius-serien), i tillegg til finske Sauli Zinovjevs nye verk på sesongåpningskonserten denne uken.

Andre høydepunkt inkluderer to konserter som er en del av det offisielle Beethoven-jubileet BTHVN2020. Missa solemnis med Oslo Filharmoniske Kor og selveste «Beethovens femte» markerer komponistens fødsel i november.

For de få

Dessverre blir høstens konserter for de få. Med et tak på 200 hoder i salen er de fleste av høstens konserter allerede utsolgt.

Stemningen i foajeen blir antagelig også en ganske annen. Nesten like spennende som musikken fra podiet er det å tyvlytte på samtalene i garderoben, foajeen og på vei ut av Konserthuset. Erfarne konsertgjengere veksler både kritiske og begeistrede analyser av musikk og spill med klare meninger om dirigent, solist, tempo og dynamikk.

Men å tro at klangen blant annenfiolinene eller tempovalget i annensatsen er avgjørende kvalitetsmarkører i 2020, er å misforstå. Det store potensialet i høstens konserter ligger i å skape samhold og fellesskap. Det er musikkens grunnleggende egenskap og en erfaring som vi som publikum rett og slett ikke lenger kan ta for gitt.

Podie og sal

At Filharmoniens hundreårsjubileum forrige sesong ble avstumpet av virus helt på tampen, er trist. Det var en storartet feiring for et orkester som stadig stikker hodet frem i den internasjonale toppklassen.

Likevel er det fint å se at orkesteret bruker høsten på å levere for nærpublikumet, selv med alle de usikkerhetene og restriksjonene som preger tiden. Store vyer og globale nettverk er flott og fint, men når alt kommer til alt, er det mellom podiet og salen det skjer.

Mäkeläs internasjonale buzz betyr lite i en slik sammenheng. Den klassiske musikkindustrien er kanskje global, men pandemien har tydeliggjort at den virkelige verdien er ytterst lokal. Når lyset dempes og salen stilner, legges verden igjen der ute. Det er ikke hverdagskost i virusverden.