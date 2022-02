Det blir aldri godt nok for de svina

Fawad, Arne eller Ida. Når blir du norsk nok? Leder nok?

Jeg også forsøkt å passe inn i de stereotype forventningene til en næringslivsleders interesser, skriver Anita Krohn Traaseth.

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

Nå nettopp

Det var i barndommen jeg hørte det første gang: «Godt nok for de svina». Det var min far som introduserte begrepet tidlig på 70-tallet, som senere ble tittelen på en bok førti år senere. Pappa brukte ofte begrepet da han var fornøyd med noe han selv hadde gjort, eller som tilbakemelding til oss barna da vi var usikre på valgene vi sto i.

Mange har også lurt på hvem disse svina er. Er det menn? Er det folk man er sint på? Nei, svina er bare en betegnelse på omverdenen. Uansett hva man velger å mene eller gjøre, så vil det alltid være noen som vil konkludere med at det ikke er godt nok. Derfor blir det viktig å sette grenser selv. For hvem vi vil være, når noe er godt nok og finne ro med det. Det var slik jeg oppfattet hovedbudskapet til debattredaktør i Avisa Oslo, Ahmed Fawad Ashraf da han skrev den omtalte artikkelen «Norsk nok for de svina?».