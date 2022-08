Hvor går du, Vedum?

Nå nettopp

Trygve Slagsvold Vedum ved Senterpartiets sommeravslutning.

Mens Sp-folks følelsesregister spenner fra skuffelse til fortvilelse, forsikrer statsministeren at regjeringen «står sammen» i stormen. Det ser bare ikke slik ut.

Heller ikke i de få julimålingene er det noen trøst å hente for senterpartister som speider etter et sommerlig lysglimt. Med et Sp-gjennomsnitt på 6,2 prosent (Poll of polls) bekreftes et historisk velgerkollaps.

Aldri før har vi sett noe tilsvarende på så kort tid. Selv ikke da Frp som ferskt regjeringsparti raste fra en oppslutning på 16,3 prosent i 2013 til 9,5 ved kommunevalget to år senere.