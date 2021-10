Budbringeren i livsfare

Det er mer enn skjebnen til Julian Assange som nå står på spill i High Court i London. Det er den frie journalistikken som ligger i potten.

Aktivist Lauri Love var blant dem som demonstrerer utenfor retten i London onsdag.

28. okt. 2021 15:23 Sist oppdatert 7 minutter siden

For hvis det britiske rettsvesenet utleverer australske Julian Assange til USA på grunnlag av anklager om spionasje, kan det bety at det amerikanske lovverket er universelt. Da kan det brukes over alt.

Det skaper en farlig presedens for varslere, journalister og publisister verden over.