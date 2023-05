På tide å slippe frem flere unge ledere

Lang ledererfaring gjør ikke nødvendigvis deg til en bedre leder.

Før Berit Kjøll ble valgt til idrettspresident for fire år siden, ble hun møtt med hersketeknikker. Nå er det flere som reagerer på hennes ovenfra-ned-holdning, skriver vår lørdagsspaltist Maryam Iqbal Tahir.

06.05.2023 09:30

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

«Jeg har virkelig troen på deg, Zaineb, som person og med dine kvaliteter, i fremtiden, som en god og sterk leder. Men jeg ville anbefalt deg og fått litt mer tyngde i lederskapet før du går inn i en slik rolle», sa sittende president Berit Kjøll til Zaineb Al-Samarai i en debatt i Trondheim kun timer etter at valgkomiteen annonserte Al-Samarai som sin presidentkandidat.

Før Kjøll ble valgt til idrettspresident for fire år siden, ble hun møtt med hersketeknikker. Nå er det flere som reagerer på hennes ovenfra-ned-holdning overfor sin motkandidat. «Mangler bare et klapp på hodet og en vennlig «jenta mi»», skriver fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter. «Se for deg en voksen mann si det samme til en relativt mye yngre kvinne», skriver Jonas Ali Ghanizadeh fra SV. «Hersketeknikk? Uten tvil,» repliserer en annen.