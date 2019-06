For to uker siden ble Leni Riefenstahls dokumentarfilm Viljens Triumf fra 1935 fjernet for godt fra Youtube. Sensuren inngår i videokanalens skjerpede holdning overfor hatefulle ytringer.

I en kunngjøring meldte Youtube-ledelsen at den ønsker å utelate innhold som promoterer eller glorifiserer nazistisk ideologi og videoer som fornekter veldokumenterte hendelser, som for eksempel Holocaust.