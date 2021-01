Hvor mektig vil egentlig Kamala Harris bli?

Kamala Harris vil bli den mest innflytelsesrike visepresidenten noensinne, blir det sagt. Men stemmer det?

Kamala Harrris har knust glasstaket og vært «den første» i mange stillinger før hun ble visepresident, skriver vår lørdagsspaltist Maryam Iqbal Tahir. Foto: Åge Peterson

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

Nå nettopp

Før Kamala Harris hadde rukket å avlegge eden, handlet overskriftene om at hun kan bli en av historiens mektigste visepresidenter. Særlig fordi demokratene og republikanerne sitter med 50 stemmer hver i Senatet. Hvis stemmene i Senatet står likt, gir grunnloven visepresidenten, som normalt ikke har en stemme, stemmerett. Det gjør at Harris kan bli tungen på vektskålen i viktige saker for demokratene. Hun kan bli ansiktet utad når omdiskuterte saker blir vedtatt.

Men for at Harris i det hele tatt skal ha den avgjørende rollen, må senatorene avlegge stemmer som følger partilinjen. Det er det ikke sikkert at de gjør. For et senat som er delt i midten, gir alle innflytelse. Det er derfor Politico allerede i november skrev at det er et utfall som praktisk talt ingen av partiene ønsker.