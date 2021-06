Sammenlignet med den neste pesten var koronaen bare oppvarmingen

Stortinget vil ha sterkere internasjonalt samarbeid om antibiotika. Det er ikke et sekund for tidlig.

Koronaviruset har lenge holdt store deler av verden som gissel. Men sammenlignet med den neste pesten var koronaen bare oppvarmingen, skriver Ingeborg Senneset. Foto: Marvin Halleraker

40 minutter siden

Én av tre tror vi er der alt til jul: Ingen pandemi i verden, ingen epidemi i Norge.

Ingen flere såre antibachender og svette overlepper bak klamme munnbind. Tilbake til samfunnet som vi kjenner det. Nærhet. Reiser. Frihet.

Hva passer vel dårligere da enn å si at neste pandemi ulmer under overflaten, og at den vil få koronaen til å virke som en vag oppvarming til den virkelige kampen?

For en fiende langt mer alvorlig enn koronaviruset truer.

Den neste pesten

De er rundt oss, i oss, under oss, overalt, alltid. Bakterier. Mikrobene som stort sett er harmløse, ofte også nyttige. Helt til de gjennom et kutt på fingeren, i mat eller et innpust brått blir kroppens verste fiende.

Konsekvensene av bakterielle infeksjoner spenner fra amputasjoner til arr, fra mildt ubehag til for tidlig død.

Bakterier og virus venter bare på en anledning til å bli båret av ett menneske til et annet, hoppe inn i verten og invadere kroppen. Foto: Illustrasjonsfoto: kipgodi/Shutterstock/NTB

Antibiotika er vidundermiddelet som har kunnet hindre dette. Men gjennom skammelig overdreven, uvøren eller uvettig bruk har bakteriene lært mange av våre våpen mot dem å kjenne. De blir motstandsdyktige, altså resistente.