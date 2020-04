Alle forstår at utdelingen av Spellemannprisene for musikkåret 2019 ikke kunne gå som planlagt med et storslagent show i Chateau Neuf i slutten av mars. Samlinger av overstadig festglade folk som klemmer hverandre, må vente til 2021, minst.

Men det får da være måte på å rote det til i jobben med å tenke «annerledes» prisutdeling. Sett av resten av uken om du vil følge med, for her skal det deles ut Spellemannpriser fra tidlig torsdag morgen til sent lørdag kveld.