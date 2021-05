Innrømmelse: Jeg ble misunnelig og irritert da jeg hørte om koronapasset

En ordning med vaksinepass har sannsynligvis flere fordeler enn ulemper. Men innvendingene er etiske og prinsipielle, og verdt å ta på alvor.

Foto: Åge Peterson

Maria Kjos Fonn

15. mai 2021 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Et nasjonalt vaksinepass vil gi vaksinerte og folk som har hatt korona de siste fem månedene, ny bevegelsesfrihet. Det har ulike fordeler. Denne gruppen vil ha større mulighet til å reise innenlands. De kan ha flere nærkontakter. Kanskje kan vaksinesertifikatet etter hvert åpne for større arrangementer og utenlandsreiser.

Her kommer en innrømmelse. Min første reaksjon var ikke at dette var bra, som jeg tror nå. Jeg ble misunnelig og irritert. «Skal pensjonister kose seg i Syden med paraplydrinker mens mange av oss ikke får gjøre jobben vår en gang?» I sosiale medier ga andre i lignende situasjoner uttrykk for det samme.