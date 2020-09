Robert Hoftun Gjestad: Enkelte ganger er det på plass med en hyllest til et sted

Den nasjonale Riksscenen har betydd mye for spredningen av norsk folkemusikk.

Når man hyller noen i norsk musikk, er det som regel personer eller plater. Et viktig album som jubilerer, en sentral aktør som fyller år. Denne helgen feires for eksempel trompetisten og 60-åringen Nils Petter Molvær i Oslo. Andre ganger er det profiler som dør, slik som NRKs musikkformidler Harald Are Lund sist uke.

Enkelte ganger er det derimot på plass med en hyllest til et sted. En scene, en klubb eller et helt hus. Som Riksscenen for folkemusikk og folkedans nederst på Grünerløkka i Oslo, som nå er ti år. Den har gjort viktige ting for norsk musikk.