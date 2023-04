Ingen avgift på det frie ord

Et tørt og kjedelig «fritak for merverdiavgift» har fått norsk litteratur og journalistikk til å blomstre. Et offentlig utvalg vil fjerne fritaket, men skjønner ikke konsekvensene.

25 prosent moms vil føre til reduksjon i boksalget og svekke redaktørstyrte, kvalitetsorienterte mediers evne til å finansiere samfunnsviktig journalistikk , skriver Knut Olav Åmås.

22.04.2023 09:30

Det såkalte Skatteutvalget ledet av økonomiprofessor Ragnar Torvik leverte sin 477 siders NOU før jul. På to små sider i utredningen kommer de med forslag som vil få store negative følger for den kultur- og mediesituasjonen som er jobbet frem over flere tiår.

Forrige lørdag gikk høringsfristen ut. Jeg har lest alle høringssvarene og ser at hele litteratur- og mediesektoren går imot forslaget. Det gjelder også Regjeringens egne ekspertorganer Kulturrådet og Medietilsynet. Det er betryggende.