Med skam skal kloden reddes. Veien til klimamålet er belagt med stadig nye skamord. Om helt normal adferd blant folk flest. For eksempel å kjøre dieselbil og spise storfe. Skam er det nye harry.

Men skam fungerer best på dem som har anlegg for skyldfølelse. Og hang til lydighet. De som er opptatt av å ta «bevisste» og «riktige» valg. For eksempel nabofolket. Svenskene fødte Greta Thunberg og oppfant flyskammen. Og senket flytrafikken med 6 prosent fra i fjor til i år. Et dramatisk fall, og enestående i verden.