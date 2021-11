Den ene setningen | Anita Krohn Traaseth

Hvilken setning glemmer du aldri, hvem sa den til deg, og hva har den betydd?

Alle sier vi jo ting vi ikke burde ha sagt, uten å vite hvilke konsekvenser enkelte setninger vi slenger ut, kan få for andre, skriver Anita Krohn Traaseth.

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

Nå nettopp

Setninger, spesielt de som forteller oss at vi ikke er gode nok, har en egen evne til å forbli følgesvenner. Disse setningene husker vi bedre da de ofte er knyttet til følelsesbetonte situasjoner og ligger godt lagret i minnesenteret i hjernen.

De aller første setningene som setter seg i langtidsminnet, oppstår ofte i barndommen. Da en tante kommenterte at du var tykk som seksåring, eller en bestemor sa at du kan bli hva du vil her i livet som 12-åring. Eller setningene vi hører som voksne. Som beskjeden om alvorlig sykdom. At partneren din har funnet en annen, eller beskjeden om at du fikk drømmejobben.