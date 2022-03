Hilde Østby om 8. mars: Det usynlige kjønn

Du kan skade noen, bare med ett blikk. Diskriminering begynner med hvordan vi ser på hverandre.

Hadde jeg vært født bare 100 år tidligere, i 1875, hadde jeg mest sannsynlig vært usynlig for deg, skriver Hilde Østby.

Hilde Østby Anmelder og forfatter

Diskriminering og undertrykking starter ikke med vold og overgrep, det begynner ikke på volum 10. Den starter i det små. Forskning på menneskets blikk viser at det å se har en mye sterkere kraft enn du kanskje tror. Møter du blikket til et annet menneske, begynner du å synkronisere hjernebølger med vedkommende, speilnevroner og empati aktiveres.

Et eksperiment med mødre og babyene deres, viste at bare idet moren snudde seg halvt bort fra babyen sin, ble synkroniseringen svakere, mens dyp øyekontakt gjør noe med begge to: Det gjør at hjernene svinger i takt.