«Yrtingsfriheten er ikke et mål i seg selv, det er et redskap»

Ingen steder er ordet friere enn i Norge. Det skulle du ikke tro ut fra alle de dystre ytringsfrihetsdebattene.

De fleste har et fornuftig forhold til ytringsfrihetens grenser, skriver vår lørdagsspaltist Knut Olav Åmås. Foto: Åge Peterson

Knut Olav Åmås Skribent og direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Mange er negative, svartmalende og bekymret – til tross for at Norge er en privilegert idyll i særklasse. Mandag var det Pressefrihetens dag. Like før fikk vi vite at Norge for femte år på rad er blitt nummer 1 på Reportere uten grensers verdensindeks for pressefrihet.

Når jeg holder foredrag om ytringskultur, vil folk helst høre om alt som er galt. Vel og bra, for det finnes nok å være kritisk til. Men litt større balanse i bildet trengs nå, for ikke å glemme hvor spesielt Norge er. For det kan ikke tas for gitt, frihet er en skjør sak.