«Vi mangler ordene til å beskrive denne sensasjonen»

KOMMENTAR: Nå er det påsken som gjelder for Bodø/Glimt. De andre får tenke på årets julefeiring.

Endelig kan de juble for det som på mange måter har vært klart noen uker allerede. Bodø/Glimt er det første fotballaget fra Nord-Norge som vinner seriegull. Fredrik Varfjell, NTB

22. nov. 2020 22:05 Sist oppdatert nå nettopp

Strømsgodset-Bodø/Glimt 1–2

Så overlegne – så fullstendig best – har Bodø/Glimt vært denne sesongen at de kan studere terminlisten for neste sesong, som begynner 2. påskedag, mens de andre fortsatt sliter med de siste serierundene i år.