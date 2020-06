Dataspill har i alle år vært en smule uglesett i kulturlivet. Det skyldes ikke bare at det har et usedvanlig sterkt grep om ungdommen. En av årsakene er at nyanserikdommen i den menneskelige erfaring ofte helt har forsvunnet når datamaskiner skal formidle levende bilder av mennesker.

Derfor markerer The Last of Us Part II, som slippes til fansen neste helg, et gjennombrudd. For meg er det aller første gang jeg har opplevd at de historiefortellende scenesekvensene er mer engasjerende enn en glitrende spillopplevelse. Første del av spillet kom i 2013. Det er solgt i 20 millioner eksemplarer.