Det er mandag ettermiddag i en bakgård i Pilestredet, og borettslagets barn har samlet seg på gressplenen. Det er ikke tid for vanlig lek. De skal få besøk av et teater. Og hvilket bakgårdsshow! En ond, kjønnsforvirret konge, to raringer med en lirekasse og en jente på sparkesykkel som har superkrefter nok til å redde bakgården fra slottsutbygging.

Etter premieren for én uke siden har Feil Teater spilt i bakgårder hver eneste dag. Behovet for «live» scenekunst virker umettelig, men inntjeningen går ikke like varmt som bestillingstelefonen. Bakgårdspublikumet vippser penger, og gjøglertruppen på fem sitter igjen med alt mellom 850 til 3000 kroner etter endt forestilling.