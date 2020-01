Ole-Martin Ihle våknet opp etter nyttår med en trang til å peke på hvor mye bedre musikk var før i tiden. Jeg er ikke så sikker på det.

I VG skriver Ihle om den ekstreme standardiseringen av moderne popmusikk: Bander av låtskrivere snekrer sammen hit etter hit basert på nøye beregnede formularer, mens artisten selv poserer på Instagram. Deretter mates produktet til lyttere via digitale kanaler. Låten forbrukes, neste hit er allerede på vei, skåret over samme lest.