Seks tips til deg som ønsker styreverv

Styreansvar er som regel lederoppgaver du ikke kan søke på. Så hvordan kan du likevel bli tatt i betraktning?

Anita Krohn Traaseth

7 minutter siden

Ukentlig treffer jeg folk som i en bisetning sier at de ønsker seg styreverv. En sjelden gang følges disse ønskene opp med gjennomtenkte refleksjoner rundt hvorfor. Da handler det ofte om stikkord som behov for ekstra inntekt, tilgang til nettverk og et ønske om posisjon.

Om et styre skulle vært sammensatt basert på disse individuelle ønskene, er det i så fall et noe utdatert og uheldig utgangspunkt for en bedrift. Men det har heldigvis skjedd mye på den norske styrearenaen siden starten på 2000-tallet. Den gang ble styrerommene for alvor avmystifisert med nye krav til rolle og sammensetning, kvotering og mangfold, etikk og integritet.