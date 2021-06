Dette er vårt viktigste vern mot terror og vold, men vi snakker ikke nok om det

Ti år etter 22. juli har vi ennå ikke snakket nok om den aller viktigste beredskapen vi som samfunn bør innvilge oss: Vårt viktigste vern mot terror og vold er helt usynlig.

Det er ikke så enkelt som at omsorgssvikt automatisk fører til terrorisme. I så fall er det hundretusener av terrorister i dette landet, skriver Hilde Østby Foto: Åge Peterson

Hilde Østby Anmelder og forfatter

26. juni 2021 09:00 Sist oppdatert 11 minutter siden

Hvordan kan vi sikre samfunnet vårt mot nye terrorangrep? Vi har snakket mye om politiets utrykningstid og sperringene i Grubbegata, men ikke nok om hva som kom før den dagen. Hvordan sørge for at færre mennesker dyrker voldsfantasier og konspirasjonsteorier, fiendebilder og ideologier som handler om «oss» versus «dem»? Hvordan kan vi bli et samfunn som er så tett vevd sammen at ingen faller utenfor?