Hva kan høyresiden lære av muslimers oppgjør med ekstreme islamister?

Høyresiden tillegger muslimske ledere et særlig ansvar for oppgjør med ekstreme islamister. Men vil ikke ta det samme ansvaret for å rydde opp i egen bakgård.

Noen av oss har ikke det samme privilegiet som høyresiden til å nekte å bli stilt til ansvar når vi bes om å rydde opp i egen bakgård, skriver Maryam Iqbal Tahir.

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

26 minutter siden

I forrige uke beskyldte Erna Solberg Jonas Gahr Støre på Dagsnytt Atten for å slå Høyre i hartkorn med terroristen Anders Behring Breivik. Dette fordi Støre hadde uttalt at «politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klare grenser mot det høyreekstreme, ikke lukke øynene!».

Etter knivangrepet i en kirke i Nice i høst oppfordret Solberg politiske ledere i muslimske land og religiøse muslimske ledere i hele verden til å ta avstand fra ekstremisme og beskytte ytringsfriheten. Selv om vi alle har et ansvar for å ta avstand fra ekstremisme og beskytte ytringsfriheten, gikk oppfordringen kun til muslimer.