«Psyken er et komplekst felt, og hva som virker, er ofte kontroversielt»

Det er en økning i bruk av såkalte erfaringskonsulenter i hjelpeapparatet. Det åpner for faglige og etiske gråsoner.

Innspill fra folk som vet hvor skoen trykker, kan være av uvurderlig verdi. Hvis det gjøres på en klok måte, skriver Maria Kjos Fonn.

8 minutter siden

I vår har stiftelsen Forandringsfabrikken vært gjenstand for avsløringer og kritikk etter at nettstedet psykologisk.no satte søkelys på virksomheten. Stiftelsen har hatt som formål at barn med erfaring fra barnevern, psykisk helsevern og andre hjelpesystemer skal dele sine erfaringer og bli lyttet til – av politikere og myndigheter.

Avsløringene viser imidlertid at barna slett ikke alltid er blitt lyttet til. De har tvert imot har følt seg presset av lederne til å dele personlige traumer offentlig. Ofte også til å tilpasse fortellingen i tråd med stiftelsens ideologi og vinneroppskrift.