Er det blitt en menneskerett å få barn?

Vær gjerne imot surrogati. Men ikke kall barn som er svært ønsket, for varer eller anskaffelser. De er barn.

Det er kritikerne av surrogati som ser på babyer som varer, ikke foreldrene til barna., skriver Maryam Iqbal Tahir

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

7 minutter siden

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Forrige helg publiserte NRK saken om en 50 år gammel alenefar, som hadde betalt 1,4 millioner kroner for å få barn alene ved hjelp av en anonym eggdonor og surrogatmor i USA. Det har skapt reaksjoner.

Ifølge Eivor A. Oftestad, førsteamanuensis ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i innlandet og forfatter av boken «Vi lager barn. Reproduksjon om 500 år.», har NRK laget feel-good-journalistikk, som bidrar til å fremme legalisering av surrogati i et litt diffust regnbue-paradigme.

Selv om barnefaren får kritiske spørsmål i reportasjen, mener Oftestad at de nærmest er fraværende. Og selv om hun er kritisk til hans valg, mener hun at NRKs deling av en personlig og sårbar fortelling gjør det vanskelig å være kritisk.

Ekte mennesker og liv

NRK har laget en feature-reportasje, der journalisten følger 50-åringen før, under og etter at han er blitt pappa. Surrogati handler om ekte mennesker og reelle liv, ikke bare tall og fakta. For at vi skal ha gode debatter om det betente temaet, er det viktig at de som berøres av surrogati får sine historier fortalt.

Motstandere av surrogati må derfor tåle å lese denne sjangeren også. Historier om konvensjonelle foreldre blir fortalt hele tiden, derfor er det riktig av NRK å lage en lengre reportasje om nye måter å være familie på. NRKs samfunnsoppdrag er ikke å gjøre det lett for surrogatimotstandere å kritisere surrogati, men å opplyse oss om endringer i samfunnet.

Én av fire norske menn er barnløse ved fylte 45 år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning er barnløshet blant kvinner lav og relativt stabil. Enslige kvinner har etter lovendring 1. juli 2020 rett til assistert befruktning med sæddonor.

Før det ble lov i Norge, har enslige kvinner i flere år reist til Danmark for sæddonasjon. Hvorfor kan vi ikke i større grad legge til rette for at enslige ufrivillig barnløse menn kan få barn via eggdonasjon og surrogati?

Ingen ber om å bli født

Norge trenger flere barn, sa statsminister Erna Solberg i nyttårstalen sin i 2019. Grunnen til det er at vi ikke får videreført dagens velferdsmodell uten. Man kan derfor hevde at alle barn som blir født, er bra for velferdsstaten. Men alle er ikke enige i at det bør fødes flere barn i Norge. Flere kvinner har bestemt seg for at det er uforsvarlig å føde barn før klimakrisen er løst.

Ingen barn ber om å bli født. Heller ikke de som blir til på tradisjonelt vis. Men en mor og far som har fått biologiske barn på tradisjonelt vis, får aldri spørsmålet: Hva om barna ikke er takknemlige for ditt egoistiske prosjekt? Det er en risiko alle må ta.

I år er det 50 år siden avkriminalisering av homofili. Pride-debattene vi nå ser, kan sees på som et motsvar på nylige politiske seire for transpersoner, sier Elisabeth Lund Engebretsen, professor ved Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger. «Når minoriteter det har vært lite forståelse for, får formelle rettigheter, kommer det ofte tilbakeslag», sier Engebretsen. Det ser vi også i surrogatidebatten.

Kjøp og salg av babyer

I 2011 oppløste norske myndigheter flere norske familier med begrunnelse i at barna var født av en surrogatmor i utlandet. To år etter vedtok Stortinget at personer som får barn ved hjelp av surrogati ikke kan straffes. 15 år gamle Selma Jenvin-Steinsvåg er et av barna som sto oppført som foreldreløs i cirka åtte år.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe mener surrogati er å legge til rette for et kommersielt marked for kjøp og salg av babyer, og vil gjøre det straffbart å få barn med surrogatmor i utlandet. Uttalelsen kommer kort tid etter at Geir Kvarme spør Toppe og andre: «Dere som motarbeidet tilblivelsen av våre barn: Hva tenker dere når dere ser dem i dag?»

Det er kritikerne av surrogati som ser på babyer som varer, ikke foreldrene til barna. Oftestad mener at barn i dagens forbrukersamfunn er noe man kan «skaffe» seg, og alt kan som kjent skaffes med penger. Penger er også inni bildet når barn blir adoptert eller plassert i fosterhjem. Kaller surrogatimotstandere også disse barna for en vare?

Alle kan dessuten ikke få barn ved hjelp av surrogati i utlandet. Bare de som er ressurssterke. Hadde det vært tillatt i Norge gjennom helsevesenet slik det i dag er med assistert befruktning, ville også de ressurssvake fått muligheten til å stifte familie.

En million bor alene

Det er ingen tvil om at det er etiske sider ved surrogati som gjør det omstridt. Motstandere mener det er uklart om surrogatmødre reelt sett gjør et fritt valg eller om de blir tvunget til å ta avgjørelsen på grunn av økonomiske, sosiale eller emosjonelle forhold. Man ønsker ikke at surrogati skal bli en kommersiell industri der kvinner utnyttes og barn tingliggjøres. Noen er også redde for at surrogati vil åpne for salg av nyrer og lignende. Surrogati innebærer også en risiko for surrogatmorens liv og helse.

I Norge har vi gode forutsetninger for å gjøre surrogati lovlig uten at kvinner blir utnyttet. Surrogati kan være altruistisk. Man kan regulere antallet ganger en kvinne av helsemessige årsaker kan bære frem barn for andre. Den vurderingen av foreldrenes egnethet som gjøres ved assistert befruktning, adopsjon eller fosterhjem, kan også gjøres ved surrogati.

Over én million nordmenn bor alene. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor. Statistisk sentralbyrå anslår at sju prosent av befolkningen har ikke-heterofil orientering eller tiltrekning. Ikke alle kvinnekropper klarer å bære frem et barn.

Med nye samlivsformer, kan vi ikke fortsette å skape barn kun på gamle måten. Derfor trenger vi å høre historien til alenepappaer og andre som ikke har muligheten til å få biologiske barn utenom surrogati.