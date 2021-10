Skyter ungdom fordi de bor trangt?

Nei, det handler om personlig moral og selvkontroll.

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

44 minutter siden

Hamse Hashi Adan (20) ble skutt og drept på Mortensrud forrige uke. Halil Kara (21) ble skutt og drept på Prinsdal i 2019. Begge drapene lignet henrettelser.

Hvordan kan sånt skje to ganger på under to år i samme område? Aftenpostens Daniel Røed-Johansen stilte nylig spørsmålet i en fin og usminket kommentar. Han snakker om innvandrergrupper. Om den tynne grensen mellom lokalmiljøet og kriminelle gjenger. Om rekruttering ned til barnehagealder.