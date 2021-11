Liv og død i passe porsjoner | Maria Kjos Fonn

Søndag er det Allehelgensdag. Troen på gjenoppstandelse og evig liv er på hell, men døden lever blant oss.

Å forholde seg til de mest frastøtende sidene ved døden kan være å se angsten for sin egen og sine kjæres dødelighet i hvitøyet, skriver Maria Kjos Fonn.

Forrige søndag var jeg på vei fra graven til en venninne. Mens det å besøke graven tidligere har vært forbundet med unnvikelse, føltes ritualet å legge krans og tenne lys nå som en verdig og vakker markering.

Jeg hadde ingen følelse av at hun var der, men på en måte var hun det litt likevel: alle blomstene og lysene vitnet om familie og venner som følte en sterk kjærlighet til henne. Alt savnet og kjærligheten på graven, gjorde at man fortsatt kunne se et glimt av henne der: en person det var verdt å elske.