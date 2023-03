Baby, one more time

Det er lite jeg har savnet mindre enn en invitasjon til skoledisco på 2000-tallet.

Akkurat som Spears snurrer i ring, gjør moten det, skriver Maria Kjos Fonn.

25.03.2023 09:30

På coveret av en 1999-utgave av magasinet Rolling Stone poserer atten år gamle Britney Spears på jenterommet, med rosa telefon, truse og kardigan, og en teletubby (et romvesen-lignende kosedyr hentet fra barne-TV på sent 90-tall). Atten-åringen er både forførerisk og barnslig – hun er riktignok ung, men strengt tatt for gammel for kosedyr.

Og hun er ikke den eneste som vil tilbake til barndommen – nå er visst millenniumsmoten tilbake igjen, mener de innviede.