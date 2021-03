Den norske dugnadsånden settes på prøve

Nå som regjeringen har innført en beskjeden skjevfordeling av vaksiner i favør av Oslo, begynner enkelte å spørre seg om innvandrere er mer verdt enn nordmenn.

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

Nå nettopp

Smittetrykket har over tid vært størst i Oslo-bydelene med høy andel innvandrere. Likevel er det ingen som har stilt spørsmål om et innvandrerliv er mindre verdt enn et norsk liv, når vaksinene er blitt jevnt fordelt utover hele landet.

«Nå kan friske 50-åringer i innvandrertette bydeler i Oslo få vaksine før 70-åringer andre steder i landet. Hvor ble det av prinsippet om at alle er like mye verdt?», spurte programleder Fredrik Solvang i et Instagram-innlegg i forkant av tirsdagens Debatten på NRK.