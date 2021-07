KrF er et parti som er i ferd med å miste seg selv

Få uker før stortingsvalget er ikke noe parti verre ute å kjøre enn KrF. Det er KrFs plass i norsk politikk som står på spill.

«Mye står på spill», konstaterer KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Nå nettopp

Som Instagram-dronning og en selvironisk «fru Larkins» er Olaug Bollestad blitt KrFs største profil. I et Nationen-intervju bruker hun da også humor for å beskrive alvoret for sitt eget parti:

«Jeg er en så sosial type at jeg håper at jeg slipper å komme inn i KrFs stortingsgruppe alene.»