Hun stormet inn i offentligheten som hissig agitator-rocker og ble en artist for folket med mer innadvendt og litterær musikk. Men hele veien banket hjertet for dem som falt eller følte seg utenfor. For outsiderne.

Anne Grete Preus holdt ikke igjen. Norsk rock lå i dvale etter at flaggskipene fra midten av 1970-tallet var gått i opplag alle sammen, som Prudence, Popl Ace, Saft og Aunt Mary.