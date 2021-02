Nei, Oslo behøver ikke slankes

Noen tror at Oslos vekst er et problem for resten av landet. Stemmer det? Er det snarere slik at resten av landet har alt å tjene på at Oslo vokser?

Foto: Bjørge, Stein

Erling Dokk Holm Førsteamanuensis ved NMBU

Nå nettopp

På 35 år har Oslo vokst med 270.000 innbyggere. Denne økningen er så sterk at den får folk til å tro at den hemmer distriktene. Senterpartiets partiprogram har et forslag om såkalte «bygdepakker» som skal finansieres blant annet ved å ta ressurser fra storbyene. Sist ute er den profilerte Rødt-politikeren Mímir Kristjánsson som her i Aftenposten nylig har ropt ut: «Gjør Oslo mindre».

Mye av denne kritikken hviler på ideen om at vekst – både økonomisk og demografisk – er et nullsumspill. Kaken er gitt, det handler kun om å dele den perfekt. Men slik er det neppe. Kan Oslos vekst være en velsignelse, også for resten av landet?