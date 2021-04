Påskemysteriet er så ekstremt at selv forfattere vil mildne det.

Bibelens påskebudskap er såpass ekstremt at det vekker vedvarende interesse blant forfattere og andre kunstnere.

Teatersjef Eirik Stubø satt opp «Påske» av August Strindberg på Stockholms stadsteater i 2009. Foto: STOCKHOLMS STADSTEATER

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

Nå nettopp

Påskeaften er det stille i Bibelen. Jesu kropp er hentet ned fra korset, svøpt i et linklede og lagt i en grav som var hugget ut i bergveggen.

I Matteusevangeliet heter det at landshøvdingen Pilatus har sørget for ekstra vakthold ved graven, i tilfelle disiplene skulle forsøke å stjele liket og «si til folket at han er stått opp fra de døde».