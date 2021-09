Anita Krohn Traaseth: Hvor henter du energi fra?

Naturopplevelser, riktig kosthold og trening er viktig. Men jeg henter energi og overskudd fra noe helt annet.

Jeg har ingen drøm om å lære meg kunsten å stå opp klokken fem om morgenen, skriver Anita Krohn Traaseth.

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

Generasjoner av nordmenn har hatt og har naturen som sin viktigste ladestasjon. Men det finnes et mindretall av oss nordmenn som lader best innendørs. Jeg er en av dem. Et innendørsmenneske.

Ikke misforstå, jeg nyter å være ute i naturen. Spesielt for å se høstfargene som vi nå går i møte. Og lite kan måle seg med saltvannslukten, varme holmer og båtturer på fjorden om sommeren. Men det er ikke i naturen jeg drar for å finne refleksjon og ny energi.