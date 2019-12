Knut Olav Åmås: Ari Behn var et romantisk eventyr av et menneske

Ari Behn gjorde en av de bratteste klassereisene Norge har sett da han giftet seg med en prinsesse.

Det var noe både eventyrlig og – for mange – urovekkende over det norske kongehuset i årene 2000 til 2002, med Mette-Marit Tjessem Høibys og Ari Behns forlovelser og så bryllup med kongeparets to barn, kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise.

Det er lett å glemme eller fortrenge to knappe tiår etterpå, men store deler av opinionen – også kultur- og samfunnseliten – var ytterst kritiske og spådde monarkiets fall. For dette kunne ikke kongehuset overleve. En alenemor med tvilsom fortid, og en underlig, utagerende forfatterspire med sans for mediedramaturgi.

Et speil for samfunnet

Men det gjorde det. Det norske kongehuset ble gjennom disse to ekteskapene enda mer av et speil for samfunnets utvikling, og den lille kongefamilien tok opp i seg to mennesker som kunne virke litt uforutsigbare. Det var ikke så lett for alle å skjønne da hva kong Harald og dronning Sonja tenkte og følte.

Men de så ekte kjærlighet mellom to mennesker.

Og kong Harald og dronning Sonja visste at de to aldri skulle måtte oppleve det samme som de selv hadde gjort 30–40 år tidligere, da de måtte vente nesten et tiår på å få forlove og gifte seg, fordi bruden hadde «feil» bakgrunn.

Mitt inntrykk er at både kongeparet og kronprinsparet omfavnet og elsket ham. Og det er mulig det er feil, men jeg mener at kongens nyttårstaler var spesielt gode og med litterære innslag og kvaliteter i flere av de år prinsesse Märtha og Ari Behn var gift ...

Spesielt avgjørende var det selvsagt at kongen og dronningen var så åpne for Ari Behn, den litt rebelske, unge forfatteren.

Heiko Junge

Ekte kjærlighet

Men selv for folk i kultur- og samfunnselitene, som er så redde for å falle for noe useriøst, er det mulig å gjenkjenne ekte kjærlighet. Bryllupet mellom prinsesse Märtha og Ari Behn fant sted i Nidarosdomen 24. mai 2002.

Det var samtidig med den store litteraturfestivalen på Lillehammer. Jeg var der – og husker at flere hundre mennesker fulgte TV-overføringen fra Trondheim live – med ekte interesse for ekte kjærlighet, i uvanlige rammer.

Ironien og harselasen var borte, erstattet av en menneskelig interesse for menneskelige følelser, og kanskje en erkjennelse av at det banale ofte er det basale i livet. Kanskje fikk forfatterne på Lillehammer også med seg Ari Behns ord i talen under bryllupsmiddagen:

«Mange kan forledes til å tro at det er rene eventyret at vi fant sammen. Selvsagt har de rett. Det er uten unntak et eventyr hver gang to mennesker finner hverandre og bestemmer seg for å leve livet sammen.»

Mette-Marits og Aris inntreden i kongefamilien i 2001 og 2002 viste hvordan et folkenært (ikke folkelig, for det blir et monarki aldri) kongehus speiler samfunnet det er del av.

De er en helt ualminnelig familie, som likevel i bunn og grunn er så alminnelig, med omtrent de samme problemene og de samme konfliktene. Måten kong Harald og dronning Sonja så langt har løst sine på, gjennom hvordan de har møtt kronprinsesse Mette-Marit og Ari Behn i nær to tiår, er det noe å lære av for mang en norsk familie.

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Trist som faen

Ari Behn kjente mediesamfunnets mekanismer, og han visste hvordan han skulle få gjennomslag og oppslag, særlig i de første årene etter gjennombruddet med Trist som faen i 1999. Den fikk 6 på terningen i VG, og Behn tatoverte en svær terning på den ene overarmen sin like etterpå.

Debutboken er en sterk debut. Noen av tekstene der er ualminnelig gode noveller. Som leser har jeg alltid likt Behn best som forfatter av noveller og korte fortellinger, men det finnes erfaringer, driv og stil i romanene hans også.

Han hadde sans for dramaturgi og utfordret for eksempel Kjetil Rolness til duell, etter at han våren 2001 hadde kalt «Märtha-vennen», som Ari Behn da figurerte i spaltene som, for «svigersønnen fra helvete».

Fortsatt produktiv

Da Ari Behn ble sammen med Märtha Louise, og forlovelsen ble kunngjort i desember 2001, kunne man merke at han begynte å roe seg og etter hvert skjønte at hans register for personlig utfoldelse måtte være noe mer begrenset som del av kongefamilien.

Kanskje det la et spesielt press på ham som forfatter også – ikke å kunne føle seg helt fri. Det ble bøker av det likevel, til dels svært gode – tre romaner på seks år – Bakgård (2003), Entusiasme og raseri (2006) og Vivian Seving etc. (2009), så fulgte skuespillet Treningstimen (2011) og ytterligere to novellesamlinger, Talent for lykke (2011) og Tiger i hagen (2015).

Men det var mye mer. Han designet vakre glass, og han arbeidet de siste årene stadig mer med billedkunst, med utstillinger som alltid samlet et stort publikum. Det var da også alltid en følelse av fest rundt Ari Behn. Ja, han levde opp til sin kanskje mest berømte setning: «Hver dag er en fest, og jeg er dens smykke.»

Noen av dem som blir virkelig gode og geniale, bruker livet bare på én ting, ett yrke, én kunstart. Ari Behn spredte seg på flere felter, og bidro på dem alle, så godt han kunne. Det er jo det store og fortjenstfulle ved multikunstnere.

Noe å fortelle

Ari Behn var en kunstner som aldri ble helt fornøyd med det han fikk til. Så var da heller ikke alt han gjorde like bra, ja, alt var ikke engang særlig godt. Lite var genialt, men han torde å gjøre det likevel. Og alt var bra for noe, for noen. For det kom fra en som hadde noe å fortelle og som sto for noe.

Jeg møtte ham noen ganger, også i private sammenhenger. Vi ble aldri mer enn nysgjerrige bekjente, til tross for at han lot meg møte mennesker som har preget livet mitt siden. Første gang var for 15–16 år siden i New York, siste gang for et års tid siden på en teaterpremiere. Og så er det ett møtepunkt til, han bidro med to fine tekster i en kulturguidebok om New York som jeg utga med Knut Aastad Bråten i 2013.

Det kom mange meldinger fra Kongsseteren den foregående julen, i 2012, om hvordan tekstene skulle bli. Han fikk det ikke til, mente han, men det ble bra. Det var preget av erfaringer og tilstedeværelse, som det meste han gjorde i sitt korte liv.

Som menneske fremsto Ari Behn som en person med et sterkt nærvær, en intens tilstedeværelse, med en ekte interesse for det mennesket, eller de menneskene, som han satt eller sto og snakket med. Det er sånt som er veldig vanskelig å få til hvis det ikke er ekte. Det var ekte, han var hel ved.

Et ualminnelig menneske

Når jeg sitter og skriver dette, en kort stund en juledagskveld, vet jeg ingenting om omstendighetene rundt selvmordet. Jeg vet ingenting om hvordan han egentlig hadde det med seg selv de aller siste årene. Jeg vet ingenting om hans psykiske helse. Det som har skjedd, har kanskje grunner ingen av oss skal få vite om. Å beslutte seg for ikke lenger å ville leve er et dypt og eksistensielt valg, uansett hva andre måtte se, gjøre og mene.

Ari Behn var et ualminnelig menneske, på noen måter. Men alle slike mennesker er også helt alminnelige, på de fleste vis. Det er bare så vanskelig for andre å se eller forstå. Hvor liten man føler seg i all støyen og storheten som omgir en. Hvor dyp en sårbarhet som finnes under overflaten av styrke.

Derfor har det så stor verdi også å få vite fra første stund at Ari Behns død er et selvmord.

Kjærligheten som man er i stand til å gi

Det livet som nå så plutselig og overraskende er over, Ari Behns 47 år korte liv, fremstår som et dramatisk eventyr smed en tragisk slutt. I slike liv, for slike eksistenser, er det ikke sjelden kjærlighet det handler om.

Ikke så mye den kjærligheten man mottar, som den man er i stand til å gi. Det gir styrke. Det skaper sårbarhet. Dyp sårbarhet, når kjærlighetsviljen og kjærlighetsevnen ikke faller nøyaktig sammen.

Gjennom livet har jeg møtt noen slike mennesker. Deres storhet er deres evne til å gi. Deres tragedie og ofte altfor korte liv, kan ofte belyses ved det forhold at de aldri greier å forsone seg med at de ikke greier å gi nok, være nok, elske nok de mennesker som betyr aller mest for dem.

Og kjærligheten inngår de ikke kompromisser med. Ikke kunsten heller. Kanskje var det slik for Ari Behn.

For han var et romantisk eventyr av et menneske.