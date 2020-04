Det har vært noen tøffe uker for kulturminister Abid Raja. Ministerposten, som helt siden det første kulturløftet i 2004 har vært forbundet med stadige pengedryss og gode nyheter, har de siste ukene vært en konstant hodepine. Kritikk for manglende tilstedeværelse og påstander om lite treffsikkerhet har duret i monitor. Ikke rart det føltes godt for den drevne politikeren å ta på festantrekket på torsdagens pressekonferanse, for å dele ut noen gode nyheter til en sulteforet bransje.

Men det skulle raskt vise seg at en kremfarget dressjakke og svart tversoversløyfe, med et tydelig nikk til Hollywoods røde løpere, var å ta gledene på forskudd. «Gladnyheten» som ble presentert var at det fra 7. mai kan arrangeres konserter og kultursamlinger for inntil 50 publikummere. Og hvis de positive prognosene fortsetter, vil det fra 15. juni være mulig å samle opp til 200 mennesker på tilsvarende arrangementer. Riktignok med én meters avstand og alle nødvendige smittevernhensyn tatt med i beregningen.