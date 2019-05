Karl Ove Knausgård forteller i Norsk Shakespearetidsskrift at han slet med å skrive en Solveig til Calixto Bieitos sceniske verk: Venter. Det var først da Bieito sa at han kunne skrive akkurat som han pleide, at det løsnet. Regissøren trengte ingen scenetekst og heller ikke et dikt. Knausgård skulle få lov til å være Knausgård.

Når man leser Knausgårds novellebok Fuglene under himmelen, forstår man at akkurat det var en glimrende idé.