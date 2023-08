Kanskje bør Koranen ikke brennes

Aktivisten Salwan Momika ved en koranbrenning i Stockholm i sommer. Vis mer

Det er ikke edelt å brenne bøker. Men hvordan skal islam ellers harseleres med?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Mennesker trenger et vern mot hån. Makt skal ikke trenge det. Alle former for makt, også religioner, må utsettes for alle former for kritikk, verbal og visuell. Inkludert det som kan kalles harselas og hån.

Hvorfor? Fordi mennesket er viktig, ikke makten.