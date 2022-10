Du skal lide i stillhet

Bøkene til Abida og Abid Raja er viktige fordi de belyser hvor langt, men samtidig kort, vi er kommet.

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

Nå nettopp

For over 50 år siden pakket de første pakistanerne livene sine i kofferter og flyttet til Norge.

Forfatter Zeshan Shakar kaller dem «seierherrene». Karpe synger om «brune føtter rett i baraf». Yohan Shanmugaratnam skriver om foreldrene våre, som bare har jobbet og holdt kjeft, uten at noen har invitert dem til Dagsnytt 18 for å snakke om ytringsrommet eller annet, og som forbereder seg på å dø i et fremmed land.