Om mennesker og monstre

Nedleggelsen av Ullevål sykehus er en potensiell katastrofe for psykiatriske pasienter.

Alle sykehuspasienter er pr. definisjon sårbare, men pasienter innen rus og psykiatri skiller seg ut fordi evnen til å ivareta seg selv gjerne er svakere, skriver Maria Kjos Fonn. Vis mer

Publisert: 12.08.2023

Det er utrolig hva man kan få til på fem til sju år om man jobber systematisk med alvorlig syke psykiatriske pasienter. Slik skal den profilerte rettspsykiateren Randi Rosenqvist ifølge en artikkel i magasinet Erlik Oslo tidligere i år ha respondert på et politikerutsagn om at det er for mange sengeplasser i psykiatrien Norge, siden enkelte kan være innlagt i hele tre måneder. Ifølge Rosenqvist holdt politikeren på å «falle av stolen» da hun sa dette.

At politikere utviser en slik forundring over helt korrekte virkelighetsorienteringer er ikke utenkelig. Men hva er det et uttrykk for?