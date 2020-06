«Festivalsommeren 2021 finnes kanskje ikke for musikkbransjen»

Sommeren som forsvant ... og de ekstremt viktige inntektene med den.

Slik, som med Highasakite på scenen, skulle det sett ut på Grefsenkollen OverOslo denne helgen. I stedet arrangerer man der konserter med maks 200 besøkende og én meters avstand mellom hver. Bjørge, Stein

Sist helg skulle tusenvis vært samlet for Bergenfest og Pipfest i Oslo, andre av oss på Ullevi i Göteborg for storkonserter med Håkan Hellström. Denne uken 6000 om dagen for OverOslo på Grefsenkollen, samtidig som vi skulle forberedt oss til Tons of Rock, Kadetten, Palmesus, Stavern, Roskilde og Øyafestivalen. Bare for å nevne noen av festivalene som naturligvis er avlyst i sommer.

Den store festen – og inntektene – forsvant med koronaen. Spørsmålet nå er om festivalsommeren 2021 finnes for dem som jobber i denne bransjen, for å låne et sitat fra helseminister Bent Høie.

Lut lei av strømmekonserter

Rett skal være rett, det skapes noen prisverdige erstatninger for mange av sommerens festivaler. Jazz- og kammermusikken kjører for eksempel på i et nedskalert omfang. De kan gjøre det uten å risikere for mye økonomisk, nå som smittevernreglene er endret til maks 200 besøkende med én meters avstand mellom hver. Noe pop, rock og blues blir det også, slik Aftenpostens festivalguide viser.

De største festivalene, derimot, har ikke en sjans med disse reglene. De har i stedet gått sammen med en bank og arrangerer strømmekonserter hver fredag kveld gjennom sommeren. Artig nok, men personlig er jeg lei disse nettkonsertene. Lut lei. Og hvem sitter inne foran macen når det er sol og 30 grader ute?

Verre enn at jeg er lei, er de dystre tallene og spådommene for bransjen på den andre siden av koronaen. Bare les disse titlene fra en fersk BI-rapport om tingenes tilstand: «Frykter kroken på døra». «Strømmekonserter forsterker problemet». «88 prosent av all planlagt konsertaktivitet er avlyst ut 2020»

Trengsel, folk og ølglass i været på festival for noen år siden. Når kan dette skje igjen? Ikke i år, men hva med 2021? Ingen vet. Braastad, Audun / NTB scanpix

Dystre tall

Her kan man nesten mistenke svartmaling, for rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse der aktørene selv oppgir tall. Likevel er det grunn til å ta funnene på alvor når så godt som alle i bransjen har mistet oppdrag siden 12. mars. Konsertarrangører, musikere i band, ensembler, booking, teknikere, plateselskap og mer.

Én av fire tror dessuten at de aldri kan jobbe med musikk igjen, omtrent det samme antall aktører, 22 prosent, frykter konkurs. Og det verste av alt: Dette er tall oppgitt i vårmånedene april og mai og som sannsynligvis ikke tar med alle effektene av festivalsommeren som nå forsvinner.

Tidligere BI-rapporter har vist hvor ekstremt viktig livespilling og spesielt festivaler er for alle ledd i musikkbransjen. Inntektene derfra står for 56 prosent av totalen. Hvordan vil en lignende spørreundersøkelse blant aktørene se ut i september? Det kan være grunn til grue seg når BI-rapporten skriver dette nå: «Til sammen utgjør reelle og forventet inntektstap mer enn halvparten av inntekten i 2020».

Magdi flyter på publikums hender mens Chirag følger fornøyd med. En slik konsert, som Karpe på Rockefeller i fjor, er det bare å glemme i 2020. Jan Tomas Espedal

Og hva med neste år?

Kulturbransjen stengte først og får åpne igjen sist, er en påstand som sies ofte. Det er ikke rart, og gjelder spesielt for livefeltet. Helseminister Bent Høie har også sagt at det er lite trolig at én-meters regelen blir fjernet i løpet av 2020, selv om man åpner for flere enn 200 besøkende.

Det betyr at konserter i større lokaler ikke blir noe av utover høsten heller. De vil bli mulig å gjennomføre, rent praktisk med stoler eller tydelig merking, men vil neppe lønne seg økonomisk for hverken artister eller arrangører. Å booke en storartist til Oslo Spektrum på disse premissene, er ikke levedyktig.

Og når er denne pandemien over? «Vi er bare ved slutten på begynnelsen», sier Folkehelseinstituttet og konkluderer med at man er nødt til å vente på en vaksine som ingen aner når kommer.

Så: Kommer én-meters regelen til å forsvinne innen sommeren 2021? Innen august neste år, når Karpe skal fylle Oslo Spektrum ti ganger på rad og Øyafestivalen har tenkt å åpne portene? Og finnes det da fagfolk som kan ordne alt som må til i en konsert- eller festivalproduksjon, eller har alle disse «ukjente» folkene i bransjen måttet finne seg andre ting å leve av?

Så mange spørsmål, irriterende nok ingen svar. Annet enn at mange vil blø, uansett hvilke støtteordninger regjeringen skulle komme opp med fremover. Det kan fort bli slik at heller ikke festivalsommeren 2021 finnes for musikkbransjen.