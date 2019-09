For snart tre uker siden ble Philip Manshaus ført inn i sal 250 i Oslo tingrett, siktet for terror og for drap på sin egen stesøster.

Hendelsesforløpet er godt kjent nå: Søndag 10. august skal han først ha drept sin søster og deretter ha tatt seg inn Al-Noor Islamic Centre iført uniform og med skytevåpen. Planen var et målrettet angrep på et trossamfunn.