Kjære kvinne, ta den lønnssamtalen

Våren er høysesong for lønnssamtaler. Alle bør ta den, spesielt kvinner. Jeg skal fortelle deg hvorfor.

Lønnssamtalen med sjefen er kanskje noe av det folk gruer seg mest til. Det føles veldig personlig, skriver vår spaltist Anita Krohn Traaseth.

15.04.2023 09:30

«Jeg velger meg april», skrev Bjørnstjerne Bjørnson, selv om han hadde fått beskjed om ikke å velge april. Det skal jeg skal komme tilbake til. Først litt om lønn. For april er også den store lønnsmåneden, med forhandlinger rundt årets mellomoppgjør og kalendere fylt opp med lønnssamtaler.

Lønnsoppgjøret går sin gang, og i skrivende stund er det fare for storstreik natt til 16. april. Men lønnssamtalene du og jeg skal ha, handler om mer enn lønnsregulering. Disse samtalene er et undervurdert verktøy for å bidra til å løse noen av våre største utfordringer knyttet til likestilling i norsk arbeidsliv.